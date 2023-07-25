Samanyolu Haber /Dünya / Bu adam dünyanın ilk ve tek dolar katrilyoneri /25 Temmuz 2023 08:36

Bu adam dünyanın ilk ve tek dolar katrilyoneri

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Chris Reynolds, 2013 yılında birkaç dakikalığına 'dünyanın en zengin insanı' oldu. Bu teknik aksaklık, Reynolds'ı 'viral' haline getirmişti.

SHABER3.COM

56 yaşındaki Chris Reynolds, 2013 yılında bir temmuz sabahı PayPal hesabını açtığında, hesabına 92 katrilyon dolar yatırıldığını gördü ve birkaç dakikalığına 'dünyanın en zengin insanı' ve daha da önemlisi 'tek katrilyoneri' oldu. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Reynolds'ın geçici serveti ve ilginç hikayesi, manşetlerde de yerini bulmuştu.

Chris Reynolds'un katrilyoner statüsüne hızlı yükselişinin hikayesi 2013'te başladı. Bir sabah uyandığında PayPal hesabını kontrol eden Reynolds, aylık hesap özetine baktığında hesabına tam olarak 92.233.720.368.547.800 dolar yatmış olduğunu gördü. Reynolds, başlangıçta bunun teknik bir aksaklık olduğunu düşündü ancak kısa bir an için dünyanın en zengin insanı olduğunu anlayınca şaşkınlığı hızla heyecana dönüştü. Hesabının ekran görüntüsünü alan Reynolds, bunu sosyal medya hesaplarında paylaştı.


Haber hızla yayıldı ve katrilyoner olduğu iddia edilen Chris Reynolds'ın hikayesi viral oldu. PayPal durumu netleştirmek için hızla müdahale etti. Daha sonra anlaşıldığı üzere, bu gerçekten de teknik bir aksaklıktı. Kısa süre sonra sistemde bir hata yapıldığı belirlendi. Gerçekte hesap bakiyesi, 92 katrilyondan çok uzaktı.

Öte yandan bu teknik aksaklık, bir yandan Reynolds için heyecan verici fırsatlar doğurdu. Deneyimini paylaşmak için çeşitli televizyon programlarına, podcast'lere ve etkinliklere konuk konuşmacı olarak davet edildi. O dönem konuyla ilgili BBC’ye açıklama yapan PayPal yetkilileri hatayı kabul ederek, “Bu kesin bir hata. Reynolds’a hatayla ilgili olarak bize göstermiş olduğu anlayıştan dolayı kendisine teşekkür ederiz” demişti.

Parayı elinde tutabilseydi ne yapardı diye sorulduğunda ulusal borcu ödemek için kullanacağını söyleyen Reynolds ise, ardından ABD'nin Philadelphia eyaletinden bir beyzbol takımı olan Philies'i 'satın alacağını' söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu adam dünyanın ilk ve tek dolar katrilyoneri Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:57:06