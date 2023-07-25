Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine bir büyük zam daha geldi /25 Temmuz 2023 08:30

Benzine bir büyük zam daha geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine gece yarısı zam geldi.

SHABER3.COM

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu. Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

Benzine gece yarısı 2 liralık bir zam daha yapıldı. Zam pompaya da yansıdı.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam geldi.

25 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 35,99 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,80 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33.86 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 34.34 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 34.52 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL
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