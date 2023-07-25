Akbelen'de gözaltına alınanlar serbest





Gözaltına alınanlar karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Karakoldan çıkar çıkmaz nöbet alanına gelen İkizköy Çevre Komitesi'nde Hasan Yorulmaz, "Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz" sloganları ile karşılandı. Durumlarının iyi olduğunu dile getiren Yorulmaz "Biz yurdumuzu, toprağımızı, ürünlerimizi, zeytinlerimizi müdafaa ediyoruz. Herkesin olan bu ormanı korumaya çalışıyoruz. Başka bir dava yok" dedi.





Gözaltına alınan köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal da serbest bırakılmasının ardından Akbelen Ormanı'ndaki nöbet alanına geldi. Burada açıklama yapan Atal, ormana girerek orayı korumanın hakları olduğunu, ortada bir hukuksuzluk olduğunu ve anayasal suç işlendiğini belirttiklerini daha sonrasında ise gözaltına alındıklarını söyledi. Normal şartlar altında avukatların gözaltına alınması için savcının yazılı talimatı olması gerektiğinin altını çizen Atal, şunları söyledi: "Bizi burada darp ederek gözaltına aldılar. Bugün burada ormanı koruyan değil, ormanı koruyanlara müdahale edenler suç işliyorlar. Bu açık bir akıl tutulmasıdır. Bugün Bayır'da yangın varken, orman müdürlüğü ekipleri Bayır'daki yangını söndürmek yerine burada orman kesiyorlardı. Buna gerçekten söyleyebilecek bir şey bulamıyoruz. Türkiye'yi bir organizma olarak düşünürsek bu yapılan kendi kendini hançerlemesidir. Yangına körükle gitmek tam anlamıyla budur ve daha iyi tarif edilemez."

AĞAÇ KESİMİ İÇİN DUYURU İDDİASI





Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı çıkarken jandarma saldırısıyla gözaltına alınan İkizköylüler serbest bırakıldı, doğa nöbeti de devam ediyor.Köylüler ve yaşam savunucularının nöbet tuttuğu alana saat 05:30’da çok sayıda jandarma ve TOMA sevk edildi ve bölgedeki ağaçlar kesilmeye başlandı. Jandarma ağaçların kesildiği bölgeye gitmek isteyen İkizköylülere ve çevrecilere engel oldu; 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de yaralandı.Öte yandan Akbelen Ormanı çevresinde bulunan bazı mahallelerde ağaç kesiminde çalışacak köylüler arandığı iddia edildi. Bölge halkına WhatsApp mesajı ile ulaştırılan bir duyuruda "Değerli arkadaşlar Akbelen Ormanları kesilmeye başlandı. Kesim motoru olan veyahut kesim yapabilecek olan arkadaşlar bizlerle irtibata geçerek kesime destek olabilirler. Yarıca köylerinde tanıdığı olan kesim yapabileceklere de yevmiyeyle kesim yaptırılacaktır. Yarın sabahtan itibaren Yeniköy nizamiyeye gelecekler, orada isimler kaydolup sahaya götürecekler" ifadeleri kullanıldı.