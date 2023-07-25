Apple, geliştirdiği yapay zekayı kullanmaya başlamış bile

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre Apple çalışanları ‘metinlerin özetlenmesi’ ve ‘verilere göre soruların yanıtlanması’ konusunda şirket içi bir sohbet robotu kullanıyor. Şirket bunu müşteri tarafında da kullanmak konusundaysa henüz emin değil.



Buna rağmen Apple, şirkette yapay zeka kullanımını genişletmenin yollarını arıyor. Sohbet robotu, müşterilerin doğrudan kullanımına açılmasa da müşterilerle ilgilenen şirket birimine destek verebilir.



Sohbet robotunun ‘yanılma’ ihtimali de düşünülünce bunun yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor. Bloomberg ajansına göreyse Apple muhtemelen yapay zeka planlarında, yapay zekayı ürünlerine hızlıca entegre edemeyen Google, Microsoft veya diğer pek çok şirketten daha bilinçli ilerleyecek. Ayrıca Apple kaynakları, önümüzdeki yıl ‘yapay zekayla ilgili önemli bir duyuru’ yapılacağını bildirdi.



Ama Apple’ın yine de yapay zeka alanında diğer şirketlere gereken cevabı vermesi için hızlı davranması gerekiyor. Microsoft’un Azure platformunun Meta’nın açık kaynaklı ‘LLM LLaMA 2’sini’ kullanılacağı duyurulurken, Samsung yapay zekayı kendi cihazlarına dahil etmenin yollarını arıyor.