Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, geliştirdiği yapay zekayı kullanmaya başlamış bile /25 Temmuz 2023 08:21

Apple, geliştirdiği yapay zekayı kullanmaya başlamış bile

Apple, şirket içerisinde ‘Apple GPT’ isminde bir yapay zeka sohbet robotunu kullanıyor. Sohbet robotunun çalışanların işlerinde yardımcı olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre Apple çalışanları ‘metinlerin özetlenmesi’ ve ‘verilere göre soruların yanıtlanması’ konusunda şirket içi bir sohbet robotu kullanıyor. Şirket bunu müşteri tarafında da kullanmak konusundaysa henüz emin değil.

Buna rağmen Apple, şirkette yapay zeka kullanımını genişletmenin yollarını arıyor. Sohbet robotu, müşterilerin doğrudan kullanımına açılmasa da müşterilerle ilgilenen şirket birimine destek verebilir.

Sohbet robotunun ‘yanılma’ ihtimali de düşünülünce bunun yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor. Bloomberg ajansına göreyse Apple muhtemelen yapay zeka planlarında, yapay zekayı ürünlerine hızlıca entegre edemeyen Google, Microsoft veya diğer pek çok şirketten daha bilinçli ilerleyecek. Ayrıca Apple kaynakları, önümüzdeki yıl ‘yapay zekayla ilgili önemli bir duyuru’ yapılacağını bildirdi.

Ama Apple’ın yine de yapay zeka alanında diğer şirketlere gereken cevabı vermesi için hızlı davranması gerekiyor. Microsoft’un Azure platformunun Meta’nın açık kaynaklı ‘LLM LLaMA 2’sini’ kullanılacağı duyurulurken, Samsung yapay zekayı kendi cihazlarına dahil etmenin yollarını arıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple, geliştirdiği yapay zekayı kullanmaya başlamış bile Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:36:20