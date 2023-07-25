Samanyolu Haber /Politika / Hükümet, yılbaşında ‘mağdur’lardan ‘gönül alacakmış’ /25 Temmuz 2023 08:15

Hükümet, yılbaşında ‘mağdur’lardan ‘gönül alacakmış’

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz” dedi.

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Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümeti, birçok vergi kaleminde zam yapmaya başlamıştı.


Zaten artan dolar kuru ve enflasyon karşısında ezilen yurttaşlar, vergi zamlarına büyük tepki gösteriyor.

Böyle bir ortamda hükümet, ‘deprem maliyetleri‘ni gerekçe göstererek Meclis’ten 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin liralık ek bütçe geçirmişti.

Ek bütçeyle yılın son beş ayında elde edilmesi öngörülen vergi geliri, 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin lira olarak hesaplandı. Böylece 2023’te toplam 4 trilyon 350 milyar lira vergi toplanması hedeflenecek.

Bugün kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, şunları dedi: “Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz.”

Seçimi kazandıktan sonra ‘kemer sıkma’ politikası uygulayan Erdoğan hükümeti, seçim öncesi ‘muslukları açıp’ kolaylaştırıcı ekonomik politikaları yürürlüğe koymuştu.

Türkiye’de bir sonraki yerel seçim, bir yıldan az bir sürede, 31 Mart 2024’te düzenlenecek. Erdoğan hükümeti, başta İstanbul olmak üzere CHP’de bulunan büyükşehirleri almayı hedefliyor.

‘Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz’

Erdoğan kabine toplantısında özetle şunları dedi:

*Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz. Bunların ağırlıklı kısmını, varlık satışı değil, istihdama ve üretime dönük projeler oluşturuyor.

*Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz.

*(Deprem bölgesi) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz.

*Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz.

*Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz.
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