Samanyolu Haber /Gündem / Bu da ucuz düğün salonu kuyruğu /28 Aralık 2021 11:12

Bu da ucuz düğün salonu kuyruğu

TL'deki değer kaybının ardından memleketin dört bir yanında uzayan kuyruklara ucuz düğün salonu kuyruğu da eklendi.

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından 2022 yılı tesis ve konak salonlarının kiralamaya açılmasıyla birlikte vatandaşlar fiyatı uygun olan salonları kiralamak için akın etti.

Kayıtların alındığı yeni belediye düğün salonunun önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Bozüyüklülerin düğün, kına ve nişan törenlerini en ekonomik koşullarda yapabileceği 4 Eylül ve Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesislerindeki salonlar, belediye yeni düğün salonu ve 5 mahalle konağındaki salonlar kiraya veriliyor.

Kayıtların yapıldığı Yeni Düğün Salonu’nu ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu vatandaşlarla sohbet etti.

Bakkalcıoğlu, “Uzun bir pandemi sürecinin ardından ilçemize kazandırdığımız 4 Eylül ve Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesisleri'ndeki salonlarla birlikte siz değerli vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kimse için önceden sıra yazdırmadık. Kayıtlarımızı burada gördüğünüz gibi şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Hepinizin düğün ve dernekleri hayırlı olsun” dedi. (İHA)

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