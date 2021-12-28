Samanyolu Haber /Sağlık / Hindistan, Merck'in koronavirüs hapına acil kullanım izni verdi /28 Aralık 2021 11:08

Hindistan, Merck'in koronavirüs hapına acil kullanım izni verdi

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Merck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir'e acil kullanım izni verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, Hindistan'da üretilen iki ayrı koronavirüs aşısına da acil kullanım izni verildiği kaydedildi.

SHABER3.COM

Hindistan, ABD merkezli ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir'e acil kullanım izni verdi. Hindistan'da 13 farklı şirket tarafından üretimi yapılacak ağızdan alınan molnupiravir hapı, yalnızca koronavirüs testi pozitif olan yetişkin hastalar için kullanılabilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hindistan Serum Enstitüsü'nün Covovax ve Biological E kuruluşunun Corbevax isimli iki ayrı koronavirüs aşısına da acil kullanım izni çıktı.

Aurobindo Pharma, Cipla, Sun Pharmaceuticals başta olmak üzere bir çok Hindistanlı laç üreticileri, ülkede molnupiravir üretmek ve tedarik etmek için bu yıl başında Merck ile lisans anlaşmaları imzalamıştı.

Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), hafif ila orta şiddette ilerleyen koronavirüs enfeksiyonuna sahip yetişkin hastaların tedavisi için molnpiravir ilacına acil kullanım izni vermişti.

Hindistan, Omicron varyantı nedeniyle hızlanmasından endişe edilen koronavirüs vaka artışını kontrol altında tutabilmek için oksijen kaynaklarını artırmaya ve sağlık altyapısını güçlendirmeye çalışıyor.

Ülkede şimdiye dek 1.43 milyar koronavirüs aşı dozu uygulandı ve en az bir doz aşı uygulanan yetişkinlerin sayısı 839 milyonun üzerine çıktı.
10 Ocak'tan itibaren sağlık çalışanlarına koronavirüs ilave doz aşılarını uygulamaya başlamayı planlayan Hindistan, 3 Ocak'tan itibaren ise 15-18 yaşları arasındakileri aşılamaya başlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan, Merck'in koronavirüs hapına acil kullanım... Sonraki Haber >>

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:23