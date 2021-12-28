Hindistan, Merck'in koronavirüs hapına acil kullanım izni verdi

Hindistan, ABD merkezli ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir'e acil kullanım izni verdi. Hindistan'da 13 farklı şirket tarafından üretimi yapılacak ağızdan alınan molnupiravir hapı, yalnızca koronavirüs testi pozitif olan yetişkin hastalar için kullanılabilecek.





Aurobindo Pharma, Cipla, Sun Pharmaceuticals başta olmak üzere bir çok Hindistanlı laç üreticileri, ülkede molnupiravir üretmek ve tedarik etmek için bu yıl başında Merck ile lisans anlaşmaları imzalamıştı.





Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), hafif ila orta şiddette ilerleyen koronavirüs enfeksiyonuna sahip yetişkin hastaların tedavisi için molnpiravir ilacına acil kullanım izni vermişti.





Hindistan, Omicron varyantı nedeniyle hızlanmasından endişe edilen koronavirüs vaka artışını kontrol altında tutabilmek için oksijen kaynaklarını artırmaya ve sağlık altyapısını güçlendirmeye çalışıyor.





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hindistan Serum Enstitüsü'nün Covovax ve Biological E kuruluşunun Corbevax isimli iki ayrı koronavirüs aşısına da acil kullanım izni çıktı.Ülkede şimdiye dek 1.43 milyar koronavirüs aşı dozu uygulandı ve en az bir doz aşı uygulanan yetişkinlerin sayısı 839 milyonun üzerine çıktı.10 Ocak'tan itibaren sağlık çalışanlarına koronavirüs ilave doz aşılarını uygulamaya başlamayı planlayan Hindistan, 3 Ocak'tan itibaren ise 15-18 yaşları arasındakileri aşılamaya başlayacak.