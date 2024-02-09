Samanyolu Haber /Teknoloji / Bu gözlük çok konuşulur; Anlık çeviri yapıyor, ürünün içeriğini ve fiyatını veriyor /09 Şubat 2024 16:31

Bu gözlük çok konuşulur; Anlık çeviri yapıyor, ürünün içeriğini ve fiyatını veriyor

Akıllı gözlükler uzun yıllardır hayatımızda olsa da Apple Vision Pro ile özellikle karma gerçeklik başlıkları veya akıllı gözlükler daha bilinir hale geldi.

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Yapay zekanın yazılım tarafından çıkıp direkt kullanıcı elektroniklerine de geldiğini görüyoruz. 2023 yılında adını çok duyduğumuz 'üretken yapay zeka ve diğerleri' artık daha fazla cihazla karşımıza çıkacak. Buna göre yapay zeka temelli olan akıllı bir gözlük tanıtıldı.

Frame AI Glasses adı verilen gözlük, Brilliant Labs imzasıyla karşımıza çıkıyor. Akıllı gözlük üç farklı renkte sunuluyor ve microLED ekranıyla takan kişinin gözü ününe bilgiler getiriyor. Burada gerçek anlamda bilgilerin gözlüğe yansıtılmasından bahsediliyor. Cihaz için yayınlanan video klipte gözlüğün bakılan ürünü anlık olarak tarayıp fiyat bilgisini verebildiği hatta herhangi bir yiyeceğin içeriğini ya da kalorisini bile bu gözlüğün ekranı ile görülebileceği aktarılıyor.

UZUN YILLARDIR BEKLENEN ÖZELLİKLERE SAHİP
Burada akıllara Apple Vision Pro gelebilir ancak ondan çok daha uygun fiyatlı. Elbette sunduğu özellikler de noktada daha kısıtlı. Frame AI Glasses, 350 dolarlık bir fiyata sahip, dışarıdan bakıldığında optik bir gözlük gibi görünen cihaz, yapay zeka temelli olmasıyla farkını gösteriyor. 

Cihazın bataryaları gözlük saplarının arka kısmında, kulak arkasında kalıyor. Bu sayede kişiyi rahatsız etmiyor. Bu batarya ile gözlüğün ne kadar kullanılabileceğine yönelik bir saat verilmiyor ancak kamerası bulunuyor, yapay zeka sistemi sayesinde çevre analiz ediliyor ve bilgi veriliyor. 

Gerçek zamanlı dil çevirisi de bu gözlük ile yapılıyor. Akıllı gözlük için planlanan çıkış tarihi ise nisan ayı olarak açıklandı.
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