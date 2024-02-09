DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu

DEM Parti'nin il ve ilçe adayları belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
Doğan'ın açıkladığı il ve büyükşehir adayları şöyle:
Antalya - Kemal Bülbül
Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun
Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin
Maraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk
Trabzon - Leyla Üzüm
Van - Abdullah Zeydan
Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege
Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın
Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık
Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım
Düzce - Alper Fatma Çelik
Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç
Hakkari - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş
Kars - Arzu Savaş Derman
Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol
Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun
Siirt - Safiye Alakaş
Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir
Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız
Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı