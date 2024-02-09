DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu

DEM Parti'nin il ve ilçe adayları belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.







Doğan'ın açıkladığı il ve büyükşehir adayları şöyle:





Antalya - Kemal Bülbül





Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun





Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç





Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin





Maraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç





Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk





Trabzon - Leyla Üzüm





Van - Abdullah Zeydan





Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege





Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın





Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık





Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım





Düzce - Alper Fatma Çelik





Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç





Hakkari - Mehmet Sıddık Akış





Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş





Kars - Arzu Savaş Derman





Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol





Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun





Siirt - Safiye Alakaş





Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir





Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız





Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı



