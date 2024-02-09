Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu /09 Şubat 2024 15:36

DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün yaptığı basın açıklamasında 40 il ve 16 büyükşehir adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

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DEM Parti'nin il ve ilçe adayları belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

Doğan'ın açıkladığı il ve büyükşehir adayları şöyle:

Antalya - Kemal Bülbül

Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun

Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç

Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin

Maraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç

Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk

Trabzon - Leyla Üzüm

Van - Abdullah Zeydan

Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege

Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın

Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık

Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım

Düzce - Alper Fatma Çelik

Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç

Hakkari - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş

Kars - Arzu Savaş Derman

Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol

Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun

Siirt - Safiye Alakaş

Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir

Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız

Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı

 
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