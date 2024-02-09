Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonunu tamamladı. 48 saat önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan Gezeravcı, 48 saat önce Uzay'dan ayrıldı. Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu kapsülün paraşütleri açılarak iniş yaptı. Dragon Kapsülü'nden tüm mürettebatın iyi olduğu bildirildi.







Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor.







Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı.





Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.





Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.