Almanya'da enerji fiyatları düşüyor

Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da Ocak ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,9 olarak belirlendiğini duyurdu. Bu, Haziran 2021'deki yüzde 2,4'ten beri kaydedilen en düşük enflasyon oranı oldu.







Federal İstatistik Dairesi geçen ay sonunda da Ocak'ta enflasyonun yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçeceği tahmininde bulunmuştu. Bugünkü verilerle söz konusu oran kesinlik kazandı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre enflasyonun en büyük tetikleyicisi olan enerji fiyatları, Ocak'ta geçen yılın ayına kıyasla yüzde 2,8 oranında düştü. Hane halkının kullandığı enerjinin fiyatı yüzde 3,4 düşerken akaryakıt fiyatları da yüzde 2 oranında geriledi. Bölgesel ısıtma sistemi fiyatları ise bir önceki yıla göre yüzde 13,3 pahalandı.





Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, gıda fiyatları da Ocak'ta yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. Daire Başkanı Ruth Brand, bunun "hâlen genel eflasyonun üzerinde" bir oran olduğunu, ancak artış hızının net bir şekilde yavaşladığını belirtti. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış Kasım'da yüzde 5,5; Aralık'ta ise yüzde 4,5 olarak kaydedilmişti.





Brand, "Enerji ürünlerindeki fiyatlarda gözle görülür bir düşüş var. Gıda fiyatlarındaki artış da yavaşlamaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.





Almanya'da beş ay üst üste düşüş trendi gösteren enflasyondaki gerileme geçen Aralık'ta son bulmuştu. Enflasyon, Aralık 2023'te yüzde 3,7 olarak saptanmış, yıl sonundaki bu artışın nedeninin Almanya'da 2022'nin Aralık ayında devletin vatandaşlara verdiği enerji maliyeti desteğinin 2023'te uygulanmamasından kaynaklandığı belirtilmişti.





Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yaşanan enerji krizine bağlı olarak artan enerji fiyatlarına karşı haneleri rahatlatmak için devlet bir defaya mahsus olarak 2022'de doğal gaz ve enerji giderlerinin bir bölümünü üstlenmişti.