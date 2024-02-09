AB’den Türkiye’ye rekor yardım!

Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, dün Brüksel’de 400 milyon euro büyüklüğündeki yardımın Türkiye’ye ulaşması için Brüksel’de bir anlaşma imzaladı.







Türkiye’ye sağlanan bu maddi yardım, Avrupa Dayanışma Fonu kapsamında bir aday ülkeye verilen en yüksek meblağ.





Türkiye, ilk defa bu fondan yararlanıyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden bir ay sonra düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda AB, Türkiye'ye bir milyar euro tutarında mali destek sözü vermişti.





Konferansta toplamda Türkiye ve Suriye’ye yardım amacıyla 7 milyar euro tutarında bağış toplanmıştı.







AB Dayanışma Fonu (EUSF) 2002 yılında kuruldu.





Sağlanan bu maddi destek, sağlık, eğitim, su ve atık su yönetiminde altyapının yeniden inşası, geçici barınma imkanı ve kültürel mirasın korunmasında kullanılabilecek.





Türkiye, fonun bu ilk ayağını 18 ay içinde kullanacak, bu sürenin sonunda altı ay içinde fonun nasıl kullanıldığına dair AB’ye bir rapor iletecek.