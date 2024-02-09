Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Türkiye’ye rekor yardım! /09 Şubat 2024 19:03

AB’den Türkiye’ye rekor yardım!

Avrupa Birliği’nin (AB) 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye’ye vermeyi vaat ettiği bir milyar euro tutarındaki maddi yardımın 400 milyon euro büyüklüğündeki ilk kısmı için anlaşma imzalandı.

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Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, dün Brüksel’de 400 milyon euro büyüklüğündeki yardımın Türkiye’ye ulaşması için Brüksel’de bir anlaşma imzaladı.

Türkiye’ye sağlanan bu maddi yardım, Avrupa Dayanışma Fonu kapsamında bir aday ülkeye verilen en yüksek meblağ.

Türkiye, ilk defa bu fondan yararlanıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden bir ay sonra düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda AB, Türkiye'ye bir milyar euro tutarında mali destek sözü vermişti.

Konferansta toplamda Türkiye ve Suriye’ye yardım amacıyla 7 milyar euro tutarında bağış toplanmıştı.

AB Dayanışma Fonu (EUSF) 2002 yılında kuruldu.

Sağlanan bu maddi destek, sağlık, eğitim, su ve atık su yönetiminde altyapının yeniden inşası, geçici barınma imkanı ve kültürel mirasın korunmasında kullanılabilecek.

Türkiye, fonun bu ilk ayağını 18 ay içinde kullanacak, bu sürenin sonunda altı ay içinde fonun nasıl kullanıldığına dair AB’ye bir rapor iletecek.
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