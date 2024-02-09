Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan "altın vize" ücretini güncelliyor; Bakın ne kadar istiyecekler? /09 Şubat 2024 19:07

Yunanistan "altın vize" ücretini güncelliyor; Bakın ne kadar istiyecekler?

Yunanistan 5 yıllık oturma izni sağlayan "altın vize" uygulamasında emlak yatırımı yapma eşiğini artırıyor. Başbakan Mitsotakis 250 bin euro olan eşiği 800 bin euroya yükseltmeyi düşündüklerini söyledi.

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Yunanistan'da yabancı yatırımcılara 5 yıllık oturma izni sağlayan "altın vize" uygulamasında hükümet, 250 bin euro olan mevcut gayrimenkul yatırım sınırını 800 bin euroya çıkarmaya hazırlanıyor.

Kathimerini gazetesi, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in bu planı Cuma günü açıkladığını duyurdu. Gazeteye göre bu adım, hükümetin emlak piyasasında talebi kontrol etmek ve artan emlak satış ve kiralama fiyatlarını hafifletmeye yönelik almayı düşündüğü tedbirlerin bir parçası olacak.

Konut krizine yönelik adım
Parlamento oturumunda PASOK (Panhelenik Sosyalist Hareket) lideri Nikos Andrulakis'in gayrimenkul piyasasındaki krize yönelik bir sorusuna yanıt veren Mitsotakis, "altın vize" eşiğinin kent merkezleri ve adalarda 800 bin euroya yükseltilebileceğini söyledi. Mitsotakis 250 bin euroluk eşiğin daha kırsal bölgelerde hala geçerli olacağını aktardı.

"Altın vize" uygulaması kapsamında gayrimenkul satın alacak bireylerden uzun dönemli kira anlaşmaları yapmalarını talep etmeyi değerlendirdiklerini belirten Başbakan, son yıllardaki toplam gayrimenkul işlemlerinin sadece yüzde 7'sinin "altın vize" uygulaması ile ilintili olduğuna dikkat çekti.

Mitsotakis, "altın vize" uygulamasının emlak fiyatları üzerindeki etkisine yönelik eleştirilerle ilgili de, "Her karmaşık konuda olduğu gibi tek bir kötü adamı suçlamak çok kolay" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da "altın vize", başvuru sahibinin ailesi de dahil 5 yıllık oturum izninin yanı sıra sahiplerine Schengen bölgesi içinde vizesiz seyahat hakkı, Yunanistan'da iş kurma ve eğitim hakkı tanıyor.
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