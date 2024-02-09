Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan Refah'ı işgal sinyali: Siviller tahliye edilsin /09 Şubat 2024 20:25

Netanyahu'dan Refah'ı işgal sinyali: Siviller tahliye edilsin

Netenyahu’nun bu açıklamasından önce İsrail ordusunun 1,5 milyon kişinin yaşadığı Refah şehrine yönelik hava saldırıları sabah saatlerinde de devam etti.

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Euronews'te yer alan habere göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki sivillerin tahliyesi için orduya emir verdiğini açıkladı.

Washington yönetiminin, Gazze Şeridi'nin güneyine yapılacak bir operasyonu, "felaket" olacağı gerekçesiyle desteklemeyeceği uyarısına Netenyahu’dan bugün olumsuz yanıt geldi.

Refah'ta "büyük bir operasyona" ihtiyaç duyulduğunu” kaydeden İsrail Başbakanı, Gazze halkının sığındığı son bölge olan Refah'taki sivillerin tahliye edilmesi ve geriye kalan Hamas güçlerini yenilgiye uğratmak için orduya "ikili bir plan hazırlama" talimatı verdiğini söyledi.

Netenyahu’nun bu açıklamasından önce İsrail ordusunun 1,5 milyon kişinin yaşadığı Refah şehrine yönelik hava saldırıları sabah saatlerinde de devam etti.

Hamas’a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, saldırıda bir ailenin beş üyesi hayatını kaybetti.

UNRWA) Refah için uyardı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, son açıklamasında İsrail'in Refah'a kara saldırısını ülkesinin desteklemedeğini açık bir dille ifade etmişti.

Bu arada BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) başkanı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik büyük bir askeri harekâtının siviller üzerinde daha fazla yıkım yaratacağı uyarısında bulundu.

Başbakan Netanyahu bu hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının arkasındakileri yakalamak için askerlere kente girme emri verdiğini söylemişti.

Ancak İsrail'in ajansın 12 personelinin, 7 Ekim saldırısında yer aldığını iddia etmesinin ardından, baskı altında kalan UNRWA'nın başkanı Philippe Lazzarini, Refah'taki insani durumun giderek daha da vahim hale geldiğini söyledi.
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