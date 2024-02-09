Samanyolu Haber /Gündem / Trafikte korkunç cinayet /09 Şubat 2024 20:44

Trafikte korkunç cinayet

Kocaeli’nde bir servis şoförü, yolun kenarına çektiği aracıyla ilgilendiği sırada başından vurularak öldürüldü.

SHABER3.COM

Kocaeli’nde yaşanan olay, saat 17.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi, Hürriyet Caddesinde meydana geldi.

Bir fabrikanın servis otobüsünün şoförü Yılmaz Sınıksaran, kullandığı 41 P 1710 plakalı otobüsü bir tamircinin önünde durdurdu.

Sınıksaran, otobüsten inip aracın ön jant kapağını taktığı sırada, koşarak yanına yaklaşan Şahin A. tarafından tabancayla başından vuruldu.

Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan servis şoförünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Sınıksaran'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Sınıksaran, kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polis merkezine giden Şahin A., tabancasıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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