Samanyolu Haber /Gündem / Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin /10 Şubat 2021 14:58

Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı uzay programını yandaş Takvim gazetesinin manşetini değiştirerek eleştirdi. Yoksulluğa dikkat çeken DEVA Partisi gazete manşetine “Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin” yazdı.

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DEVA Partisi Erdoğan’ın açıkladığı uzay programını yoksulluk üzerinden yorumladı. Bir süre önce ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara markete gitme tüyoları veren yandaş Takvim gazetesine atıfta bulunan Deva Partisi, Makvim adıyla gazete manşete hazırlayıp sosyal medya hesabından paylaştı

Takvim gazetesine benzetilen Makvim gazetesinde “Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin” başlığıyla paylaşılan görselde şu ifadeler yer adı:

“Her ay binlerce kepenk kapanıyor.

Her ay faturalar katlanarak artıyor.

Her ay ucuz ekmek kuyrukları daha da uzuyor.

Her ay on binlerce kişi işsiz kalıyor.

Her ay daha fazla genç ülkeden gitmek istiyor.

Her ay pazar filesi daha pahalıya doluyor.

Habere ait “Vatandaş ay sonunu getiremiyor” başlığı kullanılan metinde de şöyle denildi:

“Propaganda makinesinin markette nasıl alışveriş yapılacağını önermesine tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ”İnatla sürdürülen yanlış para politikalarının sonucunda hem kur hem de enflasyon arttı. Hayat pahalılığının sorumlusu Erdoğan ve ortaklarıdır”

Yandaş Takvim gazetesi bir süre önce manşetinde, halkın birinci önceliği olan ancak AKP iktidarının görmezden geldiği ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara markete gitme tüyoları vermişti. ”Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin” denilen haberde, 10 maddede market alışverişine dair kendince püf noktaları sıralamıştı. Gazete okuyucularına aç karnına alışveriş yapılmamasını önererek ”Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın” uyarısı da yapan Takvim, sosyal medyada tepki çekmişti.
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