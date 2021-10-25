Bu ilaç Covid-19 aşısının pabucunu dama atabilir

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Covid-19'a karşı geliştirilen "molnuprivir" adlı ilaca kullanım onayı verilmesi için değerlendirme süreci başlattı. İlacın onay alması halinde Covid-19'a karşı ilk kez vücuda enjekte etmeye gerek kalmadan ağız yoluyla alınabilecek bir hap kullanıma girmiş olacak.







Euronews'in haberine göre Amerikan ilaç firması Merck tarafından geliştirilen hapın Covid-19'un ilk belirtilerini gösteren hastaların hastaneye yatış ve ölüm oranını yarı yarıya azalttığını belirtti. Sonuçların çok güçlü olması nedeniyle denemelerin bağımsız tıp uzmanlarının kararıyla erken kesildiği kaydedildi.





Hastalığın ilk evrelerinde evde kolaylıkla alınabilecek bir hapın belirtileri azaltmada ve iyileşmeyi hızlandırmada çığır açması bekleniyor. Hapın bu olumlu etkisinin hastanelerdeki yükün azaltılmasında ve sağlık sistemi zayıf olan yoksul ülkelerdeki salgınların önüne geçmede çok önemli bir rol üstleneceği belirtiliyor.





Merck tarafından geliştirilen molnupiravir ilacı nedir, Covid-19'a karşı ne kadar etkili?





Hapın ayrıca salgına karşı aşı ile koruma ve hap ile tedavi şeklinde iki kollu yaklaşımın da önünü açacağı kaydediliyor.





Merck, hap için bu ay başında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) de başvuruda bulunmuştu. Bu başvurunun birkaç hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.