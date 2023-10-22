Bu nasıl iş?: 100 TL bozuk para getirene 110 TL veriyor

Elazığ'da fırın işleten Ensari Altındağ, müşterilerin çoğunluğunun yüksek banknot kağıt para veya kredi kartı kullanmasıyla birlikte bozuk para sıkıntısı yaşamaya başladığını belirterek madeni para bulabilmek için dikkat çeken bir yöntem geliştirdi.



“MERKEZ BANKASI'NDA İMALATI YOKMUŞ”



Altındağ, dükkanının camına astığı yazıda 100 lira 1'lik demir para getirene 110 lira vereceğini yazdı.



200 gram ekmeğin 7 liraya satıldığı kentte para üstü vermekte zorlandıklarını anlatan Altındağ, “Merkez Bankası'nda demir paraların imalatı yokmuş bu aralar. Ondan dolayı birtakım sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.



“SIKINTI CİDDEN BÜYÜK”



Girdi maliyetlerinin artışından da dert yanan Altındağ, “Sıkıntı cidden büyük. Askıda ekmek ve bayat ekmek uygulaması için gelenlerin sayısında artış var” ifadelerini kullandı.



