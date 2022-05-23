Samanyolu Haber /Gündem / "Bu organize suçtur!" /23 Mayıs 2022 16:48

"Bu organize suçtur!"

AKP'nin kayyımları koruma altına alacak olan yasal düzenlemesine iş insanı Akın İpek'ten tepki geldi. Kayyımların yaptığı hukuksuz işlere dikkat çeken İpek, 'organize suç' tanımını kullandı.

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Gasp edilen şirketlere atanan kayyımların ‘korumaya’ alınmasına Koza İpek Holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek tepki gösterdi. “Hani kayyımlar çok iyi, çok düzgün yönetiyordu kamu görevi yaptıkları şirketleri! Başkasının şirketine girip her istediğini yapabilen kayyımın neden dokunulmaz olmaya ihtiyacı var?” diye soran Akın İpek, ardından şunları yazdı:

“Kayyımların ne yaptığına bakmadan, ‘üstlenilen’ kaybın tümünü neden devlet ödesin? Bu yasa şu demek: “Kayyımlar bizim talimatımızla, olmamaları gereken yerlerde, yapmamaları gereken feci işler yaptılar. Hesap verme imkanı olmadığından, bu arkadaşlarımızı korumaya aldık”
Organize suç bu… Ben kendi şirketimde dahi yaptıklarımdan sorumlu iken, şirketlerime paldur küldür giren şahıslar yaptıklarından sorumlu olmayacaklarmış. Canlarım benim…”


 

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