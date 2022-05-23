"Bu organize suçtur!"

Gasp edilen şirketlere atanan kayyımların ‘korumaya’ alınmasına Koza İpek Holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek tepki gösterdi. “Hani kayyımlar çok iyi, çok düzgün yönetiyordu kamu görevi yaptıkları şirketleri! Başkasının şirketine girip her istediğini yapabilen kayyımın neden dokunulmaz olmaya ihtiyacı var?” diye soran Akın İpek, ardından şunları yazdı:







“Kayyımların ne yaptığına bakmadan, ‘üstlenilen’ kaybın tümünü neden devlet ödesin? Bu yasa şu demek: “Kayyımlar bizim talimatımızla, olmamaları gereken yerlerde, yapmamaları gereken feci işler yaptılar. Hesap verme imkanı olmadığından, bu arkadaşlarımızı korumaya aldık”

Organize suç bu… Ben kendi şirketimde dahi yaptıklarımdan sorumlu iken, şirketlerime paldur küldür giren şahıslar yaptıklarından sorumlu olmayacaklarmış. Canlarım benim…”











