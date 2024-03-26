Bu program kaçmaz: İftar Zamanı, Ramazan'da yardımlaşmayı konuşacak

MCEU TV'de yayınlanan İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar İlahiyatçı Halide Çelebi, Atina’dan Öğretmen Havva İsaoğlu ve Gıda Mühendisi Serhat İsaoğlu olacak.





Programın ana başlığı Ramazan ve yardımlaşma. Bu çerçevede sunucu Metin Haboğlu, konuğu Halide Çelebi ile "Ramazan’da yardımlaşma ve muaveneti" konuşacak.





Havva ve Serhat İsaoğlu ise;





- Atina’da özellikle mültecilere yönelik yardımları ile adından söz ettiren Sinesis Pigi yardım vakfının çalışmalarını,

- Aynı zamanda çocuklara ve gençlere yönelik yapılan faaliyetleri anlatacak.





Farklı coğrafyalardan yapılacak bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun sürpriz eserlerinin de yer alacağı İftar Zamanı, Türkiye saati ile saat 17:45'te MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak.











