Rusya Güvenlik Konseyi'nden açıklama: Moskova'daki saldırının arkasında hangi ülke var?

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, gazetecilerin Moskova'daki terör saldırısının arkasında terör örgütü IŞİD mi yoksa Ukrayna mı olduğu yönündeki sorusuna, "Elbette Ukrayna." şeklinde cevap verdi.







MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.





Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.





Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.







