Otomobillerde kablosuz şarj devrimi: 20 dakikada yüzde 50

Otomobillerde kablosuz şarj devrimi: 'Dünyanın en yüksek güç yoğunluğu' açıklandı! 20 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj...



Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) araştırmacılarından oluşan bir ekip, 100 kW çıkışa ve yüzde 96 verimliliğe sahip bir elektrikli otomobili kablosuz olarak şarj etmek için patentli çok fazlı bir elektromanyetik bağlantı bobini kullandı.





DÜNYANIN EN YÜKSEK GÜÇ YOĞUNLUĞU



ORNL, "bu sınıftaki bir araç için kablosuz şarj sisteminde dünyanın en yüksek güç yoğunluğunu" elde ettiğini ve bu sonuca bir Hyundai Kona EV üzerinde ulaştığını iddia ediyor. Kablosuz şarj sisteminin kurulumu, şarj matını araçtan yaklaşık 13 santim uzağa yerleştirdi ve bu sayede 100 kW'lık şarj elektromanyetik alanlar aracılığıyla aktarıldı.





Otomobillerde kablosuz şarj devrimi: 'Dünyanın en yüksek güç yoğunluğu' açıklandı! 20 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj...



Bu, araştırma ekibinin daha yüksek kapasiteli kablosuz şarj çalışmalarında ilk başarısı değil, tezgâh üstü laboratuvar testlerinde geleneksel bobin teknolojisini kullanarak 120 kW'lık bir şarj işlemini de başarmışlardı.





Otomobillerde kablosuz şarj devrimi: 'Dünyanın en yüksek güç yoğunluğu' açıklandı! 20 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj...





ÇOK FAZLI BOBİN

Ancak bu kilometre taşı ORNL'nin çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobininin işlevsel olduğunu göstermesi açısından özellikle anlamlı. Araştırma laboratuvarına göre, "Çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobininin hafif ve küçük tasarımı, mümkün olan en küçük bobinlerde en yüksek güç yoğunluğuna izin veriyor. Bobin faz sargıları tarafından üretilen dönen manyetik alanlar gücü artırıyor."





Otomobillerde kablosuz şarj devrimi: 'Dünyanın en yüksek güç yoğunluğu' açıklandı! 20 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj...





'ÇIĞIR AÇAN BAŞARI'

ORNL'den Ömer Onar, "Bu sınıf bir araç için kablosuz şarj sisteminde dünyadaki en yüksek güç yoğunluğunu elde ettik" dedi. Ardından Onar şöyle konuştu:





"Teknolojimiz geleneksel bobin teknolojisinden 8-10 kat daha yüksek güç yoğunluklarına ulaşıyor ve 20 dakikanın altında bir sürede bataryanın şarj durumunu yüzde 50 oranında artırabiliyor. Bu çığır açan bir başarıdır ve elektrikli binek araçlar için hızlı ve verimli kablosuz şarjın kapısını açmaktadır."





Otomobillerde kablosuz şarj devrimi: 'Dünyanın en yüksek güç yoğunluğu' açıklandı! 20 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj...

ORNL aynı zamanda batarya araştırmaları alanında da çalışmaktadır. Örneğin geçen yıl bir batarya kaplama araştırma projesini ve ardından bir lityum tedarik girişimini duyurmuştur. Mevcut araştırma odağına daha yakın olan ORNL, 2020'de çift yönlü bir şarj projesini de duyurdu.