Bu başkentte geçen yıl sadece bir kişi trafik kazasında öldü

Norveç basınına göre 673 bin nüfuslu kentte yaşanan tek ölümlü kaza geçen yılın haziran ayında meydana geldi.







Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre Norveç hükumeti 1975'te ölümlü trafik kazaların sayısını sıfıra indirme hedefiyle "Vision Zero" programını başlatmıştı. Söz konusu program kapsamında şehir içi hız limitleri düşürüldü, bisiklet pisti sayısı artırıldı ve bir çok alan trafiğe kapatıldı.







Norveç Yol Güvenliği Konseyi'nden Christoffer Solstad Steen, "Yayaları, bisiklet sürücülerini ve araçları ne kadar ayırırsanız kaza riski de bir o kadar düşer" diye konuştu.





Yerel araştırmalar karayolu ağının kalitesinin, otomobil güvenlik ekipmanlarının da yıllar içinde arttığını gösteriyor.





Norveçli yetkililerin hedefi başkentteki yol güvenliğini ülke geneline yaymak. 5,4 milyon nüfuslu Norveç'te 2019 yılında toplam 110 kişi hayatını kaybetti.





2019'DA ÜLKE GENELİNDE HİÇBİR ÇOCUK KAZADA ÖLMEDİ





1970 yılında ülkenin yollarında 101'i çocuk olmak üzere 560 ölüm meydana geldi. Yaklaşık elli yıl sonra, 2019'da, Norveç'te bir trafik kazası sonucu 16 yaşın altında hiçbir çocuk hayatını kaybetmedi.





Türkiye genelinde ise 2018'de meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında 3 bin 373 kişi yaşamını yitirdi, 310 bin 109 kişi yaralandı.