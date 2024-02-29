Bu yıl bahar erken geldi: Şubat ayında rekor sıcaklar





Veriler henüz kesinleşmemiş olsa da üç bilim insanı Reuters'e, iklim değişikliği ve El Nino olarak bilinen Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki ısınma sayesinde Şubat ayının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek küresel ortalama sıcaklığa sahip olma yolunda ilerlediğini söyledi.





Baharın erken gelişi Japonya'dan Meksika'ya kadar çiçeklerin erken açmasına, Avrupa'daki kayak pistlerinin karsız kalmasına ve sıcaklıkların 38 santigrat derece yükselmesine neden oldu. Bilim insanları Şubat ayında sıcaklık rekoru kırıldığını belirtti.





ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Şubat ayında kaydedilen doğrulanmış verilerin 14 Mart'ta yayınlanacağını söyledi.





AĞAÇLAR ERKEN ÇİÇEK AÇTI





NOAA'da atmosfer bilimcisi olan Karin Gleason, geçtiğimiz hafta Kuzey Yarımküre'de rekor sıcaklıkların 'ilkbaharın daha erken geldiği' anlamına geldiğini ifade etti. Gleason, "Dün Kuzey Carolina'nın doğu kesimindeydim ve ağaçların tamamen çiçek açmış olduğunu gördüm. Aylardan Şubat. Bu gerçekten tuhaf görünüyor" dedi.





Tokyo'daki insanlar da benzer şekilde normalden yaklaşık bir ay önce açan pembe kiraz çiçeklerinin fotoğraflarını çekti. Normalde Mart ayı sonlarında çiçek açan jakaranda ağaçları ise Ocak ayından bu yana Meksika şehrini mor tomurcuklarla doldurdu.





Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaklıklar bu hafta normalin 22 santigrat derece üzerindeydi ve Teksas'ın Killeen kasabası 38 santigrat derece ile rekor kırdı.





Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden fizikçi Anders Levermann, küresel ısınmadan kaynaklanan ilave ısının küresel sistemlere zarar verdiğini, kutuplardaki ve dağlardaki buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine neden olduğunu söyledi.





NOAA'dan Gleaso, 2024'ün, 2023'ün en sıcak yıl rekorunu kırması ihtimalinin yüzde 22 olduğunu ve yüzde 99 ihtimalle ilk 5'te yer alacağını öngördüğünü söyledi.