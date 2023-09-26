Bükreşliler Anadolu Kültür ve Yemek Festivali’ne akın etti

Bükreşliler, hafta sonu düzenlenen sezonun son ‘Anadolu Yemek ve Kültür Festivali’ne (Anatolian Food Fest) akın etti. Ziyaretçiler, güneşli geçen sonbahar mevsiminin tadını Titan Parkı’ndaki festivalde çıkardı.





BU SENE 7 FESTİVAL DÜZENLENDİ

Farklı milletlerden yüzlerce Hizmet gönüllüsünün görev aldığı ve bu sene 7 kez düzenlenen geleneksel festival üç gün boyunca binlerce Başkent sakinini ağırladı.





ZENGİN YEMEK VE KÜLTÜR STANDLARI DİKKAT ÇEKTİ

Birbirinden zengin 30’a yakın yemek, sanat ve gösteri stantlarının yer aldığı etkinlikte demleme çay ve kumda pişen telveli kahve de misafirlerin damak tadına sunuldu.





Festivalde şarkı, sema ve folklor gösterileri ile çocuklara yönelik sahne etkinlikleri büyük ilgi gördü.





Künefe, lahmacun, gözleme, kebap, baklava, tantuni ve geleneksel Anadolu yemek ve tatlılarının olduğu stantlarda uzun kuyruklar oluştu.





Geçtiğimiz Cuma günü başlayan festival, pazar akşamı sona erdi.





RUMENLER ANADOLU FESTİVALİNİ ÇOK SEVDİ

Tuna Vakfı gönülleri, festivalin Romanya’nın farklı bölgelerinde de organize edilmesini için çok sayıda talep alıyor.





Kültürel kaynaşmaya büyük katkı sağlayan festivalden elde edilen gelir başta Türkiye’dekiler olmak üzere mağdurlara gönderiliyor.





KERMESLERLE BAŞLADI FESTİVALLERE DÖNÜŞTÜ

1995 yılında Türk-Romen işadamları tarafından kurulan Tuna Vakfı gönüllülerinin ilk olarak kermeslerle başlattığı etkinlikler daha sonra Romanya genelinde düzenlenen geniş festivallere dönüştü.





2012’den 2016’ya kadar sadece Bükreş’te yapılan Kültür-Yemek Festivalleri, 2016 yılından sonra gelen yoğun talepler üzerine; Ploieşti, Köstence, Cluj Napoca, Iaşi ve Oradea gibi diğer önemli şehirlerde de düzenlendi.