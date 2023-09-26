İSO 500 listesi açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyükleri

İstanbul Sanayi Odası (İSO), bugün ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’ araştırmasının 2022 yılı sonuçlarını açıkladı.

Üretimden satış rakamına göre oluşturulan listenin ilk sırasında, uzun yıllardır olduğu gibi yine TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) yer aldı. Şirket, 2022 yılında toplam 418,4 milyar TL'lik net üretimden satış rakamına ulaştı.

Azerbaycan devletine ait Star Rafineri ise 189,2 milyar TL'lik net üretimden satış rakamıyla 2. sıraya yükseldi. Şirket, 2021’de üçüncü, 2020'de altıncı sırada yer alıyordu.





TÜPRAŞ gibi Koç Holding bünyesinde olan Ford Otomotiv, 140,1 milyar TL’lik üretimden net satış rakamıyla üçüncü sırada yer aldı. Şirket geçen sene ikinci sırada yer almıştı.





Önceki yıllarda ismini gizleyen ancak altıncı sırada yer aldığı bilinen İstanbul Altın Rafinerisi, 87,8 milyar TL’lik üretimden net satışla 2022’de dördüncü sıraya yükseldi.





2021’de yedinci sırada yer alan Ereğli Demir Çelik, 2022’de 69,5 milyar TL’lik net üretimden satışla beşinci sıraya yükseldi.





Geçen yıl beşinci sırada yer alan İskenderun Demir Çelik, 66,9 milyar TL’lik net üretimden satış rakamıyla 2022’de altıncı sıraya geriledi.





Geçen yıl dördüncü sırada yer alan Toyota Otomotiv, 65,9 milyar TL’lik net üretimden satışla 2022’de yedinci sıraya geriledi.





Koç Holding bünyesindeki bir diğer şirket Arçelik, 2022’de 64,1 milyar TL’lik net üretimden satışla 2022’de sekizinci sıradaki yerini korudu.





Oyak Renault da 2022’de 62,7 milyar TL’lik net üretimden satışla dokuzuncu sıradaki yerini korudu.





Yine Koç Holding bünyesindeki Tofaş, 59,8 milyar TL’lik net üretimden satışla 2022’de onuncu sıradaki yerini korudu.





TOPLAM KÂRDA YÜZDE 96’LIK ARTIŞ

İSO 500’de toplam net üretimden satışlar yıllık bazda yüzde 119 artarak 4 trilyon 485 milyar TL’ye yükseldi. Net üretimden net satışlarda reel artış TÜFE’ye göre yüzde 33,3, ÜFE’ye göre yüzde 10,8 oldu.





İSO 500’de ilk 50 şirketin net üretimden satış içindeki payı yüzde 52, ilk 100 şirketin payı yüzde 65 oldu.





İSO 500’ün Türkiye’nin toplam sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 40’lar seviyesinde oldu.





İSO 500’ün toplam faaliyet kârı yıllık yüzde 96 artışla 671 milyar TL’ye yükseldi. Faaliyet karlılığı oranı yüzde 14,8’den yüzde 12,8’e geriledi.





İSO 500’ün toplam borcu yüzde 67 artışla 2,5 trilyon TL’ye yükseldi.