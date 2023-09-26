Almanya'nın bir terlik firması Türkiye'nin dev şirketlerine fark attı

İKTİDAR her fırsatta Alman­ya'nın Türkiye'yi kıskandığını iddia ederken sanayiciden ekonominin gerçek yüzünü gösteren kritik bir fotoğraf geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Baş­kanı Seyit Ardıç, Almanya'nın terlik üre­ten bir firmasının (Birkenstock) 10 milyar dolarlık piyasa değeriyle Tüpraş, Arçelik, Vestel ve Turkcell gibi Türkiye'nin en bü­yük şirketlerini geride bıraktığını söyledi.











40 YILDIR YERİMİZDE SAYIYORUZ





Sözcü Gazetesinin haberine göre 147 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyada 79'uncu sırada bulunan ayakka­bı markasının (Nike) da Türkiye'nin en de­ğerli ilk 22 firmasını geçtiğine işaret eden Ardıç, markalaşmanın önemine dikkat çekti.





Ardıç, “Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek marka firmalar yaratmaya önem vermemiz gerekiyor” dedi. ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşan Başkan Ardıç, son 40 yılda geli­şen ülkelerin dünya ekonomisinden aldığı payı 2 kata yakın artırdığını, buna karşılık Türkiye'nin 1980 yılındaki seviyesinde kaldığını söyledi.













Ardıç, “Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay 1980 yılında yüzde 0.9 iken 2022 yılında da payımız aynı. Gelişen ekonomilerde bu pay 1980'de yüzde 24.5 iken 2022'de yüzde 42.5'e yükseliyor. 40 yıldan fazla sürede dünyadaki payımız durağan kaldı” tespitin­de bulundu. Ardıç, sana­yicinin üretmek ve ihracat yapabilmek için yüksek düzeylerde ithalat yapmak zorunda kaldığını, bunun da büyümenin 3.7 kat üzerinde cari açığa yol açtığını belirtti. Ekonominin nasıl büyüdü­ğünün de çok önemli olduğuna dikkat çe­ken Ardıç, “Sanayi üretiminin ve ihracatın küçülme kaydettiği, tüketimin ve ithalatın arttığı, cari açığa yani borçlanmaya dayalı bir büyüme yaşadık” ifadelerini kullandı.





Yatırımcı gitti, konut rantçısı geldi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Tür­kiye'ye doğrudan yabancı yatırım girişlerinin çok düşük düzeylerde kaldığını, en son haziran ayında net fiziki sermaye yatırımlarının 108 milyon dolar seviyesinde açık verdiğini söyledi. Ardıç, “Yani ülkemizden fiziki yabancı sermaye yatırımı anlamında çıkış oldu. Bu açık yabancılara 223 milyon dolar net gayrimenkul satışları ile telafi edildi” dedi. Ardıç, son dönemde üniversite sayısının arttığına da işaret ederken, ancak bu duru­mun sanayicinin çalıştıracak işçi bulamamasına yol açtığını bildirdi.









ASO Başkanı Ardıç'tan mesajlar:

1- Gerçek yatırımcı gitti rantçı yabancı geldi





2- Sanayicinin ilk sorunu





3-işçi bulamamak oldu





4- Türkiye milli gelirde 40 yıl geriye gitti





5- 6.6 milyon yoksula yapılan yardımlar istihdam amaçlı gözden geçirilmeli





6- Yeşil dönüşümde dünyanın gerisindeyiz