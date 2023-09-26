Depremzedeyle dalga geçen başkan yine aday

Şerifoğulları yine depremzedelerin şikayetlerini anlatırken o anları görüntüleyen gazeteci Ardıl Batmaz'a hakaret içerikli cümlelerle hitap etmiş, gazeteci, korumasının saldırısına uğramıştı.









DEPREMZEDEYE ALAYCI SÖZLER





Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında merkez Mustafapaşa Mahallesi’nde dönemin bakanlarıyla birlikte TOKİ konutlarını ziyaretlerinde depremzede vatandaşın Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesine karşılık “Önceki evinde duşakabinin mi vardı?” diye sormuştu.





O anları görüntüleyen gazeteci Ardıl Batmaz ise gazeteci olduğunu söylemesine rağmen engellenmiş ve AKP'li Şerifoğulları'nın koruması olduğu belirtilen bir kişi tarafından darp edilmişti.





“BİR DÖNEM DAHA HİZMET ETMEYİ RABBİM NASİP ETSİN”





AKP'li milletvekilleri ve il başkanıyla beraber Kanal23'te Gündem programına katılan AKP'li Başkan Şerifoğulları, Elazığ'a bir dönem daha hizmet etmek istediklerini belirterek, “Bizim bu dönem daha bu şehre hizmet etme adına bir düşüncemiz söz konusu. Bizim hayallerimiz var, o hayallerimizi gerçekleştireceğimiz hedefler doğrultusunda hayata geçirmeyle ilgili bir döneme daha ihtiyacımız olduğunu, bu şehrin aziz insanlarına hizmet etmeyle alakalı bir talebimizin olduğunu nasip olursa 4 buçuk senede yapmış olduklarımızın daha fazlasını yapmayla alakalı da düşüncemiz söz konusu. Artık bundan sonrası nasip Allah hayırlısını versin diyoruz. İnşallah şehrimize bir dönem daha hizmet etmeyi rabbim bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.