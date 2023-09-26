Abrams tankları Ukrayna’ya ulaştı

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





New York Times tarafından verilen habere göre, Washington’un söz verdiği Abrams tankları Ukrayna ordusuna ulaştı. ABD, 31 Abrams'ı Ukrayna'ya transfer etme sözü vermişti. 22 Eylül'de ABD Başkanı Joseph Biden, tankların bir hafta içinde Ukrayna’ya ulaşacağını söylemişti.





Gazete ilk partinin 10 zırhlı araçtan oluşabileceği yorumunda bulunuyor. Abrams tankları iyi hazırlanmış operasyonlarda kullanılacak. Bir şekilde Rusya’nın eline geçilmesi istenmiyor.





Ayrıca ABD, Kiev'e farklı toplar, mühimmat ve tanksavar sistemlerini içerecek yeni bir askeri yardım paketini de onayladı.