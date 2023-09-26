Samanyolu Haber /Dünya / Abrams tankları Ukrayna’ya ulaştı /26 Eylül 2023 10:41

Abrams tankları Ukrayna’ya ulaştı

Amerikan Abrams tanklarının ilk partisinin Ukrayna'ya ulaştığı iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

New York Times tarafından verilen habere göre, Washington’un söz verdiği Abrams tankları Ukrayna ordusuna ulaştı. ABD, 31 Abrams'ı Ukrayna'ya transfer etme sözü vermişti. 22 Eylül'de ABD Başkanı Joseph Biden, tankların bir hafta içinde Ukrayna’ya ulaşacağını söylemişti.

Gazete ilk partinin 10 zırhlı araçtan oluşabileceği yorumunda bulunuyor. Abrams tankları iyi hazırlanmış operasyonlarda kullanılacak. Bir şekilde Rusya’nın eline geçilmesi istenmiyor.

Ayrıca ABD, Kiev'e farklı toplar, mühimmat ve tanksavar sistemlerini içerecek yeni bir askeri yardım paketini de onayladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Abrams tankları Ukrayna’ya ulaştı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:23