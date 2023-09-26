Gazeteci Hıfzı Topuz 100 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki onur kurulu başkanlarından duayen gazeteci-yazar Hıfzı Topuz 100 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.





Üyesi olduğu TGC Hıfzı Topuz'un ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:





“Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden önceki Onur Kurulu Başkanımız Sevgili Hıfzı Topuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve basın emekçilerinin örgütlenmesine büyük destek veren Hıfzı Topuz'u hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”