Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan sınırından helikopterle geçtiler, poşet poşet uyuşturucu attılar /17 Temmuz 2023 16:24

Bulgaristan sınırından helikopterle geçtiler, poşet poşet uyuşturucu attılar

Bulgaristan sınırında Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk atıldı. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli yakalandı.

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Çanakkale Hava Radar Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türk hava sahasına giriş yapan bir helikopterin, gece saatlerinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyü semalarında alçak uçuş yaptığını tespit etti.

Durum, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Harekete geçen ekipler, bölgede çantalar içine konulmuş, piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Kilolarca uyuşturucunun helikopter ile bölgeye atıldığı belirlendi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Cumhuriyet'in haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay üzerine yaptığı açıklamada, uzun süredir takip edilen uluslararası suç şebekesinin çökertildiğini söyledi.

Vali Ekici, "Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ekiplerimiz, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirledi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede başlattığı operasyonda 101 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bunun mali değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirasıdır. Uyuşturucu ile kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Milletimizin ve gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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