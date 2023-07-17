Lozan belge, fotoğraf ve videoları internette yayınlandı

İnönü Vakfı, 24 Temmuz 1923’te imzalanan anlaşmaya dair arşivinde bulunan belge, fotoğraf ve videoları, araştırmacıların çalışmalarına destek amacıyla için ‘lozanantlasmasi.com‘ adresine ekledi.







Belge arşivinde tamamına yakını orijinal ve tek nüsha mektuplar, telgraflar, faturalar ve raporlar bulunuyor.





Belgelerdeki, Arap harfi olanlar Latin harfine, Almanca, Fransızca, İngilizce ve diğer dillerde olanların ise önemli bölümü Türkçeye çevrilerek siteye konuldu.





Lozan Anlaşması’na imza atıldığı ana ait fotoğrafların da yer aldığı görseller arasında, Mevhibe İnönü’nün Lozan’a gitmeden önce pasaportu için çektirdiği vesikalığı, konferansa giden ilk heyetin toplu pozu, İsmet Paşa’nın konferansta kullandığı kartviziti, antlaşmayı imzaladığı kalem ve mührü, Lozan dönüşünde, Ankara Garı’nda Atatürk ve Latife hanım tarafından karşılanma anı da yer alıyor.