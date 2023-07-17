Samanyolu Haber /Gündem / Şimşek, Perinçek'in partisini engelledi /17 Temmuz 2023 15:43

Şimşek, Perinçek'in partisini engelledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kişisel Twitter hesabında Vatan Partisi'ni engellediği ortaya çıktı.

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Seçim sürecine yakın bir zamana kadar AKP'ye yakınlığıyla dikkat çeken, ancak sürpriz bir şekilde 14 Mayıs öncesi Cumhur İttifakı'na katılma talepleri reddedilen Vatan Partisi, Twitter'da yeni bir mesaj yayınladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendilerini kişisel Twitter hesabında engellediğine dair ekran görüntüsünün eklendiği paylaşıma "Tefeci olsak böyle yapmazdınız :)" notu düşüldü.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan da partisini 'engelleyen' Şimşek'e "Siyasi parti engellemek çok rasyonel bir buluş sayın Bakan Mehmet Şimşek" diye seslendi.


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