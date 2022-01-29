Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan Koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 17 Ocak'ta 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen vakalar, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatıldı. Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında; Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başlandı. Kararın ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında ise düşüş yaşandı.