Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı /29 Ocak 2022 19:26

Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle 'kırmızı bölge'ye aldığı Türkiye'den yapılacak girişler için getirdiği PCR testi ve aşı sertifikası zorunluluğu uygulamasını gevşettiğini açıkladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, 1 Şubat'ta hayata geçirilecek uygulamaya ilişkin geçerli aşı sertifikası, hastalığın geçirildiğini kanıtlayan ya da negatif sonuçlu PCR testi belgelerinden birinin ibraz edilmesinin Bulgaristan'a girişte yeterli olacağı açıklamasında bulundu.

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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan Koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 17 Ocak'ta 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen vakalar, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatıldı. Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında; Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başlandı. Kararın ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında ise düşüş yaşandı.
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