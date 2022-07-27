Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti

Bulgaristan kimlik kartı bulunan kişilerin Türkiye’ye yapacakları turistik veya transit geçişi amaçlı seyahatlere 90 gün süreli vize muafiyeti sağlandığı açıklandı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olan kişilerin Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti verileceği" belirtildi.





Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-mayıs döneminde Türkiye'yi 944 bin 366 Bulgaristan vatandaşı ziyaret etti. Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler, Türkiye'ye aynı dönemde gelen ziyaretçilerin yüzde 8,3'ünü oluşturdu.