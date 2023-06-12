'Bunlar çocuk değil, genç'

BOLDMEDYA.COM'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Maden sektöründe çalışan çocuk sayısının 620 bine ulaştığı” iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada madenlende 15-17 yaş arası gençlerin çalıştırıldığı kaydedildi.



Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, “Maden sektöründe çalışan çocuk sayısı, 2022’de 101 bin artışla 620 bine ulaştı” iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 Faaliyet Raporu’ndaki bilgilere yer verildi.



MADENLERDEKİ İŞÇİLERİN YÜZDE 2’Sİ 15-17 YAŞLARINDA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni’nin 76. sayısındaki açıklamada, “Bakanlık, 2022 yılında Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği teftişleri kapsamında 1175 işyerinin teftişini gerçekleştirmiştir. Söz konusu işyerlerinde toplam 90 bin 945 çalışana ulaşılmış ve bunların sadece 2’sinin genç çalışan (15-17 yaş arası) statüsünde olduğu, çocuk çalışanın (15 yaş altı) ise bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işin yürütümü, iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında programlı ve program dışı teftişlerle yıl boyunca çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.