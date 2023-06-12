Samanyolu Haber /Gündem / 'Sarallar' suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı /12 Haziran 2023 22:16

'Sarallar' suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen ve Belçika’da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre hakkında “kırmızı bülten” çıkarılan ve 9 Haziran'da Belçika polisince Tanzanya'nın başkenti Dodoma'ya gitmek üzere gittiği Brüksel Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınan Alaattin İlyas Saral, Türkiye'ye iadesinin ardından dün Belçika'dan Türkiye'ye getirildi.

Havalimanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Saral, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saral, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saral'ın Belçika'da yakalanmasının ardından yerel mahkemeye çıkarıldığı ve “Benim Türkiye'de mahkemem var, beni iade edin” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Suç örgütü elebaşının bu talebi doğrultusunda Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

177 sanıklı davada aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan Alaattin İlyas Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:49:24