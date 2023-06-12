İsveç bir uyuşturucu kaçakçılığı hükümlüsünü Türkiye'ye iade edecek

Euronews'in haberine göre İsveç, uyuşturucu kaçakçığılından hükümlü bir PKK'lıyı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Karar, NATO üyeliği Türkiye tarafından onaylanmayan İsveç'in Ankara'nın talepleri doğrultusunda terör yasalarında yaptığı değişiklerin ardından geldi.



İsveç hükümeti kararı, pazartesi günü özel bir toplantıda aldı. İsveç Yüksek Mahkemesi de ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ne de İsveç'in kendi iade yasasının Türkiye'nin talebini yerine getirmeye bir engel oluşturmadığına hükmetmişti.



İsveç Adalet Bakanlığı yetkilisi Eşref Ahmed "Hükümet 12 Haziran 2023 tarihinde, Türkiye'de uyuşturucu suçundan dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki bir Türk vatandaşının iade talebini kabul etmeye karar verdi." açıklamasında bulundu.



Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş, şartlı tahliye edilmişti



Hakkında iade kararı alınan 35 yaşındaki şahıs geçen yıl İsveç'te Türkiye'nin talebi üzerine tutuklanmıştı. Bu kişinin HDP ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra, İsveç'te de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya sosyal medyada alenen destek verdiği iddia ediliyor.



Türk savcıların İsveç Yüksek Mahkemesi'nde söz konusu kişi hakkında bir terör örgütüyle bağlantılı olmak ya da Türk cumhurbaşkanına hakaretten dolayı hakkında yürütülmekte olan bir soruşturma olduğu iddiasını reddettiği bildiriliyor.



Türkiye'de uyuşturucu taşıma suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezasının ikinci yılında şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e giderek burada çalışmaya başlamıştı. İadenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.



Türkiye'nin NATO vetosu



Ankara yaklaşık 13 aydır, "terörist" olarak tanımladığı 12 kişinin iadesi talebinde bulunarak İsveç'in NATO üyelik talebini veto ediyor. İsveç ise yargının bağımsız olduğunu belirterek siyasi bir talebin hukuki kararlar üzerine dayatılamacağını savunuyordu.



Buna karşın İsveç, NATO vetosunu kırmak için yeni bir terörle mücadele yasasını yürürlüğe soktu.



İsveç Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz günlerde ilk kez 'PKK sempatizanı' olduğu belirtilen bir kişinin Türkiye'ye iadesine yeşil ışık yakmıştı.