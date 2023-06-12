Sarallar örgütünün lideri Belçika'da yakalanmış: 'Türkiye'ye iadeyi kendi istedi'

Organize suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral’ın hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan bir gün sonra Brüksel’den Tanzanya’ya gitmeye çalıştığı sırada havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.







Gazete Duvar'daki habere göre, kamuoyunda ‘Sarallar Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran’da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi. Saral, karardan 1 gün sonra Belçika’nın Brüksel kentinden Tanzanya’ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı.





'TÜRKİYE'DE MAHKEMEM VAR' DEDİ



Brüksel’de mahkemeye çıkarılan İlyas Alaattin Saral, Türkiye’de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika’dan Türkiye’ye gönderildi. Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, jet hızıyla da adliyeye sevk edildi.