Samanyolu Haber /Gündem / Sarallar örgütünün lideri Belçika'da yakalanmış: 'Türkiye'ye iadeyi kendi istedi' /12 Haziran 2023 18:32

Sarallar örgütünün lideri Belçika'da yakalanmış: 'Türkiye'ye iadeyi kendi istedi'

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral'ın Belçika'da yakalandığı ortaya çıktı. Saral, kendi talebi üzerine Türkiye'ye iade edilmiş.

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Organize suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral’ın hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan bir gün sonra Brüksel’den Tanzanya’ya gitmeye çalıştığı sırada havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'daki habere göre, kamuoyunda ‘Sarallar Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran’da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi. Saral, karardan 1 gün sonra Belçika’nın Brüksel kentinden Tanzanya’ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı.

'TÜRKİYE'DE MAHKEMEM VAR' DEDİ
Brüksel’de mahkemeye çıkarılan İlyas Alaattin Saral, Türkiye’de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika’dan Türkiye’ye gönderildi. Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, jet hızıyla da adliyeye sevk edildi.
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