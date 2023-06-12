Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a dolandırıcılıktan gözaltı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, eşi Ebru Şallı ile tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na gelen Uğur Akkuş polis tarafından gözaltına alındı.



KUVEYTLİ İŞ ADAMLARINI DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.



ŞALLI: EŞİM İŞİNDEN DOLAYI İFADE VERİYOR



Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Ebru Şallı, kendisinin gözaltında olmadığını belirttiği videosunda, “Bir saat evvel gibi, Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak, hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımızda yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN’I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çekilen fotoğraflarını paylaşan Uğur Akkuş, 28 Mart’ta gerçekleşen cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde aşiretiyle birlikte Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.