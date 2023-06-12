Samanyolu Haber /Gündem / Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a dolandırıcılıktan gözaltı /12 Haziran 2023 19:20

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a dolandırıcılıktan gözaltı

Kuveytli iş adamlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Uğur Akkuş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aşiretiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, eşi Ebru Şallı ile tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na gelen Uğur Akkuş polis tarafından gözaltına alındı.

KUVEYTLİ İŞ ADAMLARINI DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.

ŞALLI: EŞİM İŞİNDEN DOLAYI İFADE VERİYOR

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Ebru Şallı, kendisinin gözaltında olmadığını belirttiği videosunda, “Bir saat evvel gibi, Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak, hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımızda yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çekilen fotoğraflarını paylaşan Uğur Akkuş, 28 Mart’ta gerçekleşen cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde aşiretiyle birlikte Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.
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