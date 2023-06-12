Samanyolu Haber /Gündem / Et ve Süt Kurumu’nun kombinasında dehşete düşüren görüntü /12 Haziran 2023 19:34

Et ve Süt Kurumu’nun kombinasında dehşete düşüren görüntü

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada görevli bir kişi, kesim öncesi huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurdu. Kombinadaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olay tepkilere neden olurken, kurum tarafından sorumluların işten el çektirildiği açıklandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarındaki kombinasında öğle saatlerinde kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı.

Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

“SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ”

Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“HAYVANA ZULÜM YAPILIYOR”

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, hayvana eziyetin İslamiyet’te yerinin olmadığını hatırlatarak, “Hayvan kesilmeden önce eziyet edilmemeli, canı yakılmamalı. Ancak burada hayvana göz göre göre zulüm yapılıyor. Bunun bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye genelindeki tüm hayvanseverler şu an bu vicdansızlığa tepki gösteriyor. Biz de yarın sabah suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
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