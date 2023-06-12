Yolcular isyan etti

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında özel uçak “TUR” ile saat 13.00’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’ya gitti.



Aynı saatlerde KKTC Ercan Havalimanı'ndaki bulunan yolcular, Erdoğan'ın gelişi sebebiyle tüm kalkış uçuşlarının ertelendiğini ileri sürdü.



“HAVADA TUR ATIP ANTALYA'YA İNİŞ YAPTIK”



Türk Hava Yolları (THY) ile bugün saat 13.20'de Kıbrıs'a uçuşu olduğunu belirten bir yolcu, “Saat 13.20'de havalandık fakat Kıbrıs'a inmedik. Önce 20 dakika boyunca havada dolandık. Sonra pilotumuz açıklama yaptı, sebebini açıklamadan sadece Ercan Havalimanı'na iniş izni verilmediğini ve bu sebepten dolayı havada tur atmaya devam edeceğimizi, gelişmelere bağlı olarak Adana'ya ya da Antalya'ya ineceğimizi söyledi” şeklinde yaşadıklarını anlattı.



“ERDOĞAN'IN GEZİSİ SEBEBİYLE HAVA SAHASI KAPATILMIŞ”



Uçağın saat 16.30 sularında Antalya'ya iniş yaptığını dile getiren yolcu, “Antalya'ya inip oranın transferini aradığımızda transferi yapacak olan arkadaş durumdan haberdar olduğunu söyledi. Ercan Havalimanı'ndan verilen bilgiye göre; Erdoğan'ın gezisi sebebiyle hava sahası kapatılmış, hiçbir uçuşun inişine ya da kalkışına izin verilmiyormuş ve bütün uçuşlar Adana ya da Antalya'ya yönlendiriliyormuş” dedi.



“İNSAN HAKLARINA AYKIRI DEĞİL Mİ?”



“Transferi yapacak arkadaşa; Erdoğan Kıbrıs'tan ayrılmadan herhangi bir şekilde hava sahasının açılmayacağı söylenmiş” ifadeleriyle sözlerine devam eden yolcu, “Dünyanın her yerinde insanları böyle bir sebepten dolayı bekletmek insan haklarına aykırı değil midir?” diye sordu.