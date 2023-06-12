Samanyolu Haber /Gündem / Yolcular isyan etti /12 Haziran 2023 23:20

Yolcular isyan etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti nedeniyle Ercan Havalimanı’ndaki uçuşlarda gecikmeler yaşandığı iddia edildi. Havalimanına inmesine izin verilmeyen bazı uçakların Adana ve Antalya’ya zorunlu iniş yaptığı ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında özel uçak “TUR” ile saat 13.00’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’ya gitti.

Aynı saatlerde KKTC Ercan Havalimanı'ndaki bulunan yolcular, Erdoğan'ın gelişi sebebiyle tüm kalkış uçuşlarının ertelendiğini ileri sürdü.

“HAVADA TUR ATIP ANTALYA'YA İNİŞ YAPTIK”

Türk Hava Yolları (THY) ile bugün saat 13.20'de Kıbrıs'a uçuşu olduğunu belirten bir yolcu, “Saat 13.20'de havalandık fakat Kıbrıs'a inmedik. Önce 20 dakika boyunca havada dolandık. Sonra pilotumuz açıklama yaptı, sebebini açıklamadan sadece Ercan Havalimanı'na iniş izni verilmediğini ve bu sebepten dolayı havada tur atmaya devam edeceğimizi, gelişmelere bağlı olarak Adana'ya ya da Antalya'ya ineceğimizi söyledi” şeklinde yaşadıklarını anlattı.

“ERDOĞAN'IN GEZİSİ SEBEBİYLE HAVA SAHASI KAPATILMIŞ”

Uçağın saat 16.30 sularında Antalya'ya iniş yaptığını dile getiren yolcu, “Antalya'ya inip oranın transferini aradığımızda transferi yapacak olan arkadaş durumdan haberdar olduğunu söyledi. Ercan Havalimanı'ndan verilen bilgiye göre; Erdoğan'ın gezisi sebebiyle hava sahası kapatılmış, hiçbir uçuşun inişine ya da kalkışına izin verilmiyormuş ve bütün uçuşlar Adana ya da Antalya'ya yönlendiriliyormuş” dedi.

“İNSAN HAKLARINA AYKIRI DEĞİL Mİ?”

“Transferi yapacak arkadaşa; Erdoğan Kıbrıs'tan ayrılmadan herhangi bir şekilde hava sahasının açılmayacağı söylenmiş” ifadeleriyle sözlerine devam eden yolcu, “Dünyanın her yerinde insanları böyle bir sebepten dolayı bekletmek insan haklarına aykırı değil midir?” diye sordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yolcular isyan etti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:39