Bursa’da kadın hakim çocuk parkında iple asılı bulundu

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana gelen olayda, gece yarısı bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





KADININ HAKİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi’nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı.





İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ç.B.A.’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.