Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy'den çarpıcı açıklama: Rusları kendi silahlarıyla vuracağız /10 Mart 2022 12:39

Zelenskiy'den çarpıcı açıklama: Rusları kendi silahlarıyla vuracağız

Ukrayna ordusu tarafından çatışma alanlarında Rusya ordusuna ait ganimetlerin ele geçirildiğini söyleyen Zelenskiy, “Düşman tankları ve mühimmatlar artık savunmamız için çalışacak.'' dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin 14. gününde yeni bir açıklama yayınladı.

Ukrayna ordusu tarafından çatışma sahasında Rusya ordusuna ait ganimetlerin ele geçirildiğini ifade eden Zelenskiy, “Düşman tankları, zırhlı araçlar ve mühimmatlar artık savunmamız için çalışacak. İşgalciler için daha aşağılayıcı ne olabilir? Düşmanı kendi silahlarıyla yeneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus askerlerine de seslenerek, “Hala hayatta kalma şansın var. Yaklaşık iki haftalık direnişimiz size pes etmeyeceğimizi gösterdi. Çünkü burası bizim evimiz. Bunlar bizim ailelerimiz ve çocuklarımız. Toprağımızı geri alana kadar savaşacağız. Öldürülen tüm insanlarımız ve çocuklarımız için bunu yapacağız. Komutanlarınız size Ukrayna'da hala bir şansınız olduğunu söylediklerinde inanmayın. Burada seni hiçbir şey beklemiyor. Esaret hariç, ölüm hariç. Sen bizim canımızı alıyorsun ve kendi canını veriyorsun.” şeklinde konuştu.

"BAZI POLİTİKACILARIN RUSYA İLE TEMAS KURDUĞUNU SİNYALLERİNİ ALIYORUZ"
Ukrayna içindeki bazı grupların Rusya’ya karşı savaşmaktan vazgeçtiğine yönelik bilgiler aldıklarını söyleyen Zelenskiy, “Son sözlerim bizim birliğimizle ilgili. Birlikteliğimiz bizim gücümüzdür. Ukrayna’da bazı grupların artık savaşmayacağına dair sinyaller alıyoruz. Kendi çıkarları için, kişisel çıkarları için çalışıyorlar. Bazı politikacıların Rusya ile temas kurmak için çabaladığı sinyalleri alıyoruz. Bazıları yeniden bölünme için çalışıyor. Sadece söylemek istediğim bir şey var. Ne yaptığınızı biliyorum. Eğer bir girişim daha görürsem, savaş zamanlarında olması gerektiği gibi karşılığı hızlı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Polonya ve kendilerine destek veren Batı ülkelerine teşekkür ederek, “Dünyanın nasıl tepki verdiğini zaten gördünüz.” dedi.
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