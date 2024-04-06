Bursa'daki mazbata töreninde, yumruklar konuştu

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunda Yıldırım Belediyesi'nin kazananı AKP, bugün mazbata törenini gerçekleştirdi.



Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende AKP'li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Bu hareket sonrasında CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da zafer işareti yaparak tepki gösterdi.



AKP listelerinden seçilen Karaaslan, Bal'a kafa atarak saldırdı. Olayın ardından Zülfikar Bal hastaneye kaldırıldı ve burun kemiğinin kırıldığı belirlendi.



'Bunlar Bizi Yıldıramaz'



Saldırı sonrası açıklama yapan CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün şunları söyledi:



"İçeride çeşitli siyasi partiler, kendi siyasi partilerine mensup siyasi figürlerini sahnede sergilemek suretiyle mazbatalarını telsim aldılar. Bu esnada CHP Meclis üyesi seçilen 76 yaşındaki Zülfikar Bal sahnede mazbatasını teslim alırken zaferi işaretini yaparak sahneden indi. Bunun öncesinde ve sonrasında AK Parti listelerinden Meclis üyesi seçilen MHP’li Meclis üyeleri de keza kendi siyasi partilerinin simgelerini sahnede yapmak suretiyle onlar da sahneden indiler. Programın son aşamasındayken hiç beklemediğimiz bir anda genç bir vatandaş, sanıyorum Meclis üyesi değil, 76 yaşındaki Meclis üyesi adayımızın anlık bir boşluğunu bularak kafa atmak suretiyle darp etmiştir. Bu olayı şiddetle kınıyorum. Bu saldırının toplumsal anlamda bir çöküşün işareti olduğunu gösteriyor. Halk iktidarını hiç kimse engelleyemez. Eninde sonunda Yıldırım Belediyesi ve geri kalan bütün ilçe belediyelerini halkçı belediyecilikle buluşturacağız. Bunlar bizi yıldıramaz, vız gelir, tırıs gider."