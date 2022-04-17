Samanyolu Haber /Gündem / Bursalı vatandaşlardan 'zam' protestosu /17 Nisan 2022 22:01

Bursalı vatandaşlardan 'zam' protestosu

Son dönemde birçok ürüne üst üste gelen zamlar, Bursalı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

SHABER3.COM

Yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki son durumun ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Bu kapsamsa birçok ürüne üst üste gelen zamlar, Bursalı vatandaşlar tarafından protesto edildi.
 Evrensel'de yer alan habere göre Bursa’da Yeni Mahalle Pazar alanında toplanan Kestel halkı, Kestel Aile parkına yürüdü.

Yürüyüş boyunca sık sık, “Zamlar Geri Alınsın, Zam Zulüm İşkence İşte AKP, Yaşasın İş Ekmek Özgürlük Mücadelemiz, Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek, Susma Haykır Zamlar Geri Alınsın” sloganları atıldı.

Kestel Aile parkında yapılan eylemde kitle adına konuşan Kestel Demokrasi Platformu sözcüsü Mesut Akça, “Yoksulluğa, açlığa karşı birleşiyoruz, zamların geri alınmasını istiyoruz” dedi.

Ülkenin ağır bir ekonomik krizin içinden geçtiğini söyleyen Akça, “Her geçen gün ağırlaşan fatura biz işçilere, memurlara, emeklilere, köylülere, esnaflara yani tüm emekçilere çıkartılıyor. Zaten kıt kanaat geçinirken son yıllarda yaşanan bu ekonomik kriz artık dayanılmaz hale gelmiştir” dedi.
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