Bütün dünya İsrail'e karşı: Olan çocuklara oluyor

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken yüksek can kayıpları ve Filistinli çocuklara yönelik şiddet uluslararası yardım kuruluşlarının tepkisini toplamaya devam ediyor.



Bugün İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save The Children, Gazze'deki kayıp çocuklarla ilgili bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. İsrail'in saldırıları yüzünden 21 bin çocuğun kaybolduğu, enkaz altında kaldığı ya da toplu mezarlarda gömülü olduğu tahmin ediliyor.



Save the Children tarafından hazırlanan rapor, Gazze'de çocuklara karşı işlenen suçlara dikkat çeken STK'lar ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan son açıklama oldu.



İşte diğer yardım kuruluşlarından gelen açıklamalar:

- Birleşmiş Milletler Kasım ayında yaptığı açıklamada Gazze'yi çocuklar için bir mezarlık olarak nitelendirmişti.

- UNICEF, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Gazze'de çocuklar için güvenli bir yer olmadığını duyurmuş ve İsrail'in saldırılarında en büyük bedeli çocukların ödediğini açıklamıştı. UNICEF'in açıklamasında ayrıca bölgedeki çocukların yüzde 90'ının beslenmeden yoksun olduğuna vurgu yapılmıştı.

- Haziran ayında BM'nin Genel Sekreteri Guterres, "Gazze Şeridi'nde ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve güvenlik güçleri tarafından öldürülen ve sakat bırakılan benzeri görülmemiş sayıda çocuk karşısında şoke olduğunu" söylemişti.

- Haziran ayında ayrıca konuyla ilgili yayınlanan BM raporunda İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 4360 çocuğa karşı 8009 ağır ihlal olduğu tespit edilmişti.

- BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze'de 50.000'den fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.