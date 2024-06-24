Şimşek ile Karatepe görüştü: 4 saat 18 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmelerin ardından başlayan bakanlar ile CHP'nin gölge bakanları arasındaki görüşmeler devam ediyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe bugün Ankara'da bir araya geldi.



Görüşme 4 saat 18 dakika sürdü.



Karatepe, görüşmenin detaylarını CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.



Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Şimşek ile görüşmede asgari ücret ile emekli aylıklarına zam yapılmasını ve vergi paketini gündeme getireceklerini söylemişti.



Karatepe, “Biz AKP'yle ya da MHP'yle oturup bir ekonomik program üzerinde çalışmayacağız. Böyle bir düşüncemiz yok. Biz onlarla iş tutmak için değil vatandaşın karşı karşıya kaldığı sorunları ve bizim bunlara yönelik çözüm önerilerimizi bakana ileteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

