Vergiler arttıkça yabancı zenginler İngiltere'yi terk ediyor

Birleşik Krallık vergi dairesi HM Revenue & Customs'ın en son tahminlerine göre, 2022 yılında vergi beyannamelerinde 'non-dom' statüsü talep eden 68 bin 800 kişi vardı.





Londra'daki bir emlak acentesi olan Glentree Properties'in direktörü Trevor Abrahmsohn ise 10 milyon sterlinlik mülklere yönelik taleplerde sürekli bir düşüş olduğunu söyledi. Abrahmsohn bunu "yüksek faiz oranlarına ve non-dom rejiminde beklenen değişikliklere" bağladı.





Sözcü'den Gülben Dikmen'in haberine göre İngiltere'nin ikametgahı ülke dışında olan yabancı zenginlerden alınan vergide değişikliğe gideceğini belirtmesinin ardından zenginler ülkeyi terk etme kararı almaya başladı.Yabancılar ülke dışında elde ettikleri gelirlerden vergi ödememelerini sağlayan "non-dom" rejiminin kaldırılacak olması nedeniyle Birleşik Krallık'tan ayrıldıklarını söyledi.Varlıklı yabancılar ve danışmanlarıyla yapılan görüşmelere göre, hem Muhafazakar hem de İşçi Partisi tarafından desteklenen bu değişikliğin ardından İngiltere'nin zenginler için çekiciliği düştü.Diğer bir yandan Brexit, mali ve siyasi istikrarsızlık ve güvenlikle ilgili endişeler de ülkeyi terk etmelerinde etkili oldu.FT'ye konuşan vergi ve muhasebe firması Blick Rothenberg'in ortaklarından Fiona Fernie, "Rejim değişikliğiyle ülkeden ayrılanlarla ilgili kesin ve hızlı bir veri yok, ancak şu anda hem ayrılmayı düşünen hem de gerçekten giden insanlar etrafında gerçek bir söylenti var" dedi.Fernie, hem Muhafazakar hem de İşçi Partisi tarafından desteklenen bu değişikliğin ülkeden ayrılmalar için katalizör olduğunu söyledi.Danışmanlara göre İngiltere'den ayrılanlar için şu anda en popüler ülkeler İtalya, İsviçre, Malta ve Orta Doğu.İngiltere'de geçirdiği on yılı aşkın sürenin ardından Londra'dan İsviçre'ye taşıyan 50'li yaşlarındaki Avrupalı bir iş insanı "İngiltere'nin küresel varlıklarınıza uyguladığı yüzde 40'lık veraset vergisi gerçek bir sorun. Benim için tabuta çakılan çivi genel istikrarsızlık oldu. Eğer daha dengeli ve daha az cezalandırıcı bir miras vergisi olsaydı kalmayı düşünebilirdim" dedi.İsviçre'de ikamet eden 50'li yaşlarındaki Fransız bir iş insanı, işinin bir kısmını İngiltere'ye taşıma sürecini başlattığını ancak hükümetin non-dom rejiminin kaldırılacağının açıklamasının ardından geri adım attığını söyledi.İş insanı “Muhafazakarlar artık yabancıları burada istemedikleri ve İşçi Partisi'nin bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmayacağına dair çok güçlü bir sinyal verdi. Geri dönmeyeceğimden yüzde 100 eminim” dedi.Daha sıkı bir vergi rejimi korkusu da bazı Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkeyi terk etmeyi düşünmesine neden oluyor.İkamet ve vatandaşlık konusunda danışmanlık yapan Henley & Partners, 2022 ile 2023 yılları arasında Birleşik Krallık vatandaşlarından gelen taleplerde 3 kat artış olduğunu ve bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 25 artış olduğunu söyledi.