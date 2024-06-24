Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik hattının neden olduğu yangın kameraya yansıdı /24 Haziran 2024 13:37

Elektrik hattının neden olduğu yangın kameraya yansıdı

Diyarbakır-Mardin arasındaki yangının elektrik tellerinde çıktığına dair tartışmalar sürerken, Derik ilçesinde çıkan yangının elektrik hattından kaynaklandığı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Diyarbakır-Mardin arasındaki kırsal alanda çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 78'nin yaralandığı yangının Dicle Elektrik Dağıtım AŞ.'nin (DEDAŞ) bakım onarımını yapmadığı elektrik hatlarından kaynaklandığı iddiaları sürerken dün Mardin'in Dumanlı kırsal mahallesindeki yangının çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı. 30 dönümlük zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangın, elektrik hatlarından çıktığı an kameralara yansıdı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saat 16.52'de çıkan yangının, rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbiriyle temasıyla oluşan kısa devreden çıktığı görülüyor. Görüntülerde, Sürtünmenin etkisiyle, elektrik tellerinde meydana gelen kıvılcımın bahçeye sıçramasıyla, bahçede alevlerin yükseldiği görülüyor.



DEDAŞ SORUMLULUĞUNU REDDEDİYOR

Kırsal alanda, çıkan yangında 15 kişi yaşamını yitirmiş, 78 kişi ise yaralanmıştı. Yangında, yine 924 hayvan öldü, 14 bin 900 dekar alan yanmıştı. Köylüler, yangının bakım ve onarımı yapılmayan elektrik hatlarından çıktığını iddia etmiş, DEDAŞ ise iddiaları kabul etmediği gibi iddia sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

DEDAŞ, Diyarbakır Valiliği ve Sağlık Bakanlığı yangının "anız yakılmasından" ortaya çıktığını savunurken bölgede inceleme yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz, 'yangın şu sebepten çıkmıştır' dediğimiz bir tespitimiz yok" açıklaması yapmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmada dosyaya giren bilirkişi raporunda elektrik tellerindeki sürtünmeden dolayı tellerin kopmasından meydana geldiğini belirtmiş, savcılık ise raporu eksik bulmuştu.
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